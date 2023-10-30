"Чи дійсно це команда Мірчі Луческу? Наскільки головний тренер керував процесом? У мене дуже великі сумніви. Я бачив емоції гравців і вони мені не подобаються, на моє переконання, деякі футболісти Динамо втомилися від тренера. Динамо більше не є лідером УПЛ за втраченими очками, але є лідером за незрозумілістю.

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Те, що відбувається у Динамо перед матчем з Шахтарем – це практично те саме, що десь місяць відбувалося в самому Шахтарі. Футболісти проходять і нічого не хочуть говорити. Раніше я критикував гравців: ну програли, але вийдіть, поясніть.

Я напевно вперше зрозумів, що їм нічого сказати, вони так і говорять: "Нам нічого сказати" після матчу з СК Дніпро-1. Мені здається, що якщо вони скажуть те, що думають – буде інформаційна бомба. Може вони скажуть після Шахтаря, тут залежно від результату та розвитку самого матчу", – поділився Звєров на YouTube-каналі ПроФутбол Digital.

Нагадаємо, що Динамо наразі посідає сьоме місце в УПЛ, маючи в активі 16 очок та 3 гри в запасі. У наступному турі кияни зіграють у Класичному проти Шахтаря, поєдинок запланований на 3 листопада, початок о 17:00.

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