Головний тренер львів'ян Леонід Кучук зізнався, що його команді з об'єктивних причин поки важко боротися з суперниками рівня "біло-синіх".

"Все об'єктивно. Суперник був точнішим і потужнішим. Все по грі. Ми дуже багато помилялися у фазі переходу з оборони в атаку. Так був забитий другий м'яч. Ми просто розвернулися і пішли пішки.

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Не буду говорити про індивідуальні помилки. Кажу про загальнокомандні. Не можу пред'явити претензії до своїх гравців щодо самовіддачі, але є ще індивідуальна майстерність. Нам ще рости і рости.

Пенальті? Я не бачив епізод, а суддя був поруч. Заміни трохи оживили гру. Ми почали агресивніше пресингувати і попереду щось почало виходити... Якби ми забили, була б інша карусель. Інша справа, що забити не вдалось", – цитує Кучука офіційний сайт Руха.

Нагадаємо, після 9-ти турів Динамо впевнено лідирує у турнірній таблиці УПЛ, набравши 25 очок, Рух з 8-ма балами – дев'ятий.

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