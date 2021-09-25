Динамо без проблем перемогло Рух у матчі 9-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Рух – Динамо на "Футбол 24".

Динамо очікувано захопило ініціативу, а героєм зустрічі став Гармаш. Саме Денис створив перший гол, заробивши пенальті, який впевнено реалізував Циганков. Через 10 хвилин вже забив Гармаш, який замкнув простріл Тимчика з флангу. У другому таймі команди не забивали, тож кияни втримали переконливу перемогу.

Динамо спокійно переграло інертний Рух – Гармаш став героєм львівського матчу

Таким чином, Динамо набрало 25 очок та зберегло відрив від Шахтаря у 3 очки. Рух з 8 пунктами залишився дев'ятим.