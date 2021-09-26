Главный тренер львовян Леонид Кучук признался, что его команде по объективным причинам пока трудно бороться с соперниками уровня "бело-синих".

"Все объективно. Соперник был более точным и мощным. Все по игре. Мы очень много ошибались в фазе перехода из обороны в атаку. Так был забит второй мяч. Мы просто развернулись и пошли пешком.

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Не буду говорить об индивидуальных ошибки. Говорю об общекомандных. Не могу предъявить претензии к своим игрокам по самоотдаче, но есть еще индивидуальное мастерство. Нам еще расти и расти.

Пенальти? Я не видел эпизод, а судья был рядом. Замены немного оживили игру. Мы начали агрессивно прессинговать и впереди что-то начало получаться... Если бы мы забили, была бы другая карусель. Другое дело, что забить не удалось", – цитирует Кучука официальный сайт Руха.

Напомним, после 9-ти туров Динамо уверенно лидирует в турнирной таблице УПЛ, набрав 25 очков, Рух с 8-ю баллами – девятый.

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