"Футбольний клуб Чорноморець ніколи не належав до спортивних колективів, які при першій ліпшій нагоді звинувачують весь навколишній світ у незадовільних результатах. Але настав час подивитися правді в очі: система футбольного суддівства в Україні не витримує жодної критики. Звісно, це стало зрозуміло не сьогодні і не вчора. Проте, всьому має бути покладена межа.

Григорчук нецензурно вибухнув через упередженість суддів до Чорноморця: "Що відбувається?"

У клубу протягом кількох останніх місяців накопичуються питання, на які немає жодної відповіді. Відразу зазначимо: ми розуміємо що питання щодо призначення пенальті в наші ворота за порушення правил в метрі від штрафного майданчика, непризначення пенальті у ворота суперника за нічийного рахунку, вилучення важливого гравця за вигаданий фол напередодні гри проти лідера вже, як кажуть, заграні. Пропустили і забули. Але на більш глобальні питання ми дуже хочемо знайти відповіді:

– за яким принципом у нас призначають суддів на той чи інший матч?

– чому система VAR у нас досі не охоплює всі поєдинки туру, які граються протягом трьох днів?

– як призначають і готують арбітрів VAR (іноді складається враження, що між нашим VARом та європейським світові роки)?

– коли наші судді почнуть говорити? В кожному турі є результативні помилки. Хто і як за них відповідає?

Якщо у керівництва суддівського корпусу є хоча б відповіді на ці питання, то реформу суддівського очищення та глобальної перекваліфікації арбітрів можна розпочинати. Панове судді, подивіться на своїх колег з Польщі та Румунії. Вони обслуговують матчі Ліги чемпіонів та чемпіонату світу. Вам не набридло бути "героями" одних і тих же журналістських матеріалів? Вдумайтеся тільки – якщо суддівська бригада у нас просто якісно зробила свою роботу, то це вже подія туру! Прикро, дуже прикро.

Ще більш прикро, що це все відбувається під час повномасштабної війни. Ми граємо у футбол завдяки нашим захисникам. Граємо у тому числі заради їхніх емоцій – ми знаємо, про що говоримо, згадайте квітневий матч Кривбас – Чорноморець. Ми маємо грати у футбол і з'ясовувати, хто сильніший враховуючи лише спортивну складову. Так має бути завжди. Особливо у цей важкий і відповідальний для країни час.

Пропонуємо всім клубам УПЛ об'єднати зусилля заради прозорих та чесних принципів суддівства", – йдеться в офіційній заяві клубу.

Нагадаємо, після матчу 5-го туру УПЛ проти Ворскли (1:2) наставник Чорноморця Роман Григорчук не добираючи слів розніс суддівство у чемпіонаті України.

Ворскла переграла Чорноморець на контратаках, забивши два голи-близнюки