"Розглядаю варіанти. Українські та закордонні клуби. Не обов’язково закордонний клуб, бо якщо це буде умовний середняк і мені там не сподобається, який сенс їхати, якщо матиму в Україні цікаву пропозицію? Можу і тут залишитися. Будемо дивитися, коли вже якась конкретика буде.

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Це взаємовигідна історія? Так, все правильно. Ніяких образ немає. Період в СК Дніпро-1? Дуже цікавий, і я вдячний цьому клубу, бо з нього почав у збірну України їздити. Бували різні ситуації: і йшли на останньому місці, й боролися за чемпіонство. Не знаю, як буде далі. Може, й залишусь, бо в мене ще рік контракту, будемо дивитися в наступне трансферне вікно, як у підсумку вийде", – поділився Піхальонок в інтерв'ю Sport-express.ua.

Нагадаємо, вчора Ігор Бурбас повідомив, що Піхальонок вже майже став гравцем Шахтаря – залишилось узгодити деякі формальності. Проте журналісти ТаТоТаке спростували цю інформацію. За дніпрян Олександр загалом провів 102 матчі, в яких відзначився 20 голами та 31 асистом.

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