"Рассматриваю варианты. Украинские и зарубежные клубы. Не обязательно зарубежный клуб, потому что если это будет условный середняк и мне там не понравится, какой смысл ехать, если буду иметь в Украине интересное предложение? Могу и здесь остаться. Будем смотреть, когда уже какая-то конкретика будет.

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Это взаимовыгодная история? Да, все верно. Никаких обид нет. Период в СК Днепр-1? Очень интересный, и я благодарен этому клубу, потому что из него начал в сборную Украины ездить. Бывали разные ситуации: и шли на последнем месте, и боролись за чемпионство. Не знаю, как будет дальше. Может, и останусь, потому что у меня еще год контракта, будем смотреть в следующее трансферное окно, как в итоге получится.

Все вопросы относительно моего будущего адресуйте к моему агенту, он этим занимается. Конкретно я не могу ни отрицать, ни подтвердить эту информацию", – поделился Пихалёнок в интервью Sport-express.ua.

Напомним, вчера Игорь Бурбас сообщил, что Пихалёнок уже почти стал игроком Шахтера – осталось согласовать некоторые формальности. Однако журналисты ТаТоТаке опровергли эту информацию. За днепрян Александр в целом провел 102 матча, в которых отметился 20 голами и 31 ассистом.

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