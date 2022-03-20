Директор телеканалів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов переконаний, що одними лише постиками у соцмережах вторгнення окупантів не зупинити.

"А який сенс від цих картинок, голубів, прапорців? Якби вони (росіяни, – прим.) щось робили, крім того, що в соцмережі прапорці писали.

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Я в перших ефірах шукав російських блогерів – у мене нічого не вийшло. Ми з попередніми гостями намагались достукатись до когось – бачимо, що нічого не відбувається. Взагалі, чи треба було намагатись?", – сказав Денисов у програмі "Денисов Time".

Нагадаємо, сьогодні вже 25-й день повномасштабної війни Росії проти України. Наші оборонці продовжують мужньо давати відсіч непроханим гостям.

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