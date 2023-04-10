"Якби я так ударив, то потрапив би до лікарні": де Брюйне високо оцінив фантастичний гол Холанда
Півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брюйне прокоментував гол Холанда в матчі проти Саутгемптона у 30 турі АПЛ.
"Другий гол Холанда – ви ніколи не побачите, як роблю щось схоже! Якби я так ударив, то потрапив би до лікарні Саутгемптона.
Бісіклета Холанда у відеоогляді матчу Саутгемптон – Манчестер Сіті – 1:4
Чесно, Ерлінг забиває дуже багато голів. Він божевільний. Він завжди на місці. Якщо ти створюєш моменти, то він буде там, де треба. Ми з ним добре відчуваємо один одного", – цитує півзахисника "містян" Reuters.
Нагадаємо, що Холанд у фантастичному акробатичному стрибку забив свій другий м'яч у ворота Саутгемптона. Наразі Манчестер Сіті відстає від Арсенала, який посідає перше місце у турнірній таблиці АПЛ, всього на шість очок.
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