Півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брюйне прокоментував гол Холанда в матчі проти Саутгемптона у 30 турі АПЛ.

"Другий гол Холанда – ви ніколи не побачите, як роблю щось схоже! Якби я так ударив, то потрапив би до лікарні Саутгемптона.

Бісіклета Холанда у відеоогляді матчу Саутгемптон – Манчестер Сіті – 1:4

Чесно, Ерлінг забиває дуже багато голів. Він божевільний. Він завжди на місці. Якщо ти створюєш моменти, то він буде там, де треба. Ми з ним добре відчуваємо один одного", – цитує півзахисника "містян" Reuters.

Нагадаємо, що Холанд у фантастичному акробатичному стрибку забив свій другий м'яч у ворота Саутгемптона. Наразі Манчестер Сіті відстає від Арсенала, який посідає перше місце у турнірній таблиці АПЛ, всього на шість очок.

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