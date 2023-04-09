Підопічні Гвардіоли зламали опір аутсайдера АПЛ лише під завісу першого тайму. Де Брюйне чудовим навісом знайшов Холанда, який чітко пробив головою. По перерві рудий бельгієць асистував Грілішу – воротар парирував перший удар, але Джек сам і добив.

Ман Сіті розтрощив аутсайдера АПЛ і збільшив тиск на Зінченка – Холанд шедеврально повернувся, Де Брюйне творить історію

Холанд оформив дубль і 30 гол в АПЛ ефектним ударом через себе. Секу Мара поцупив у Едерсона кліншит, проте Саутгемптону таки довелося терпіти розгром – Альварес з пенальті встановив фінальні 1:4.