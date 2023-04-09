Бісіклета Холанда у відеоогляді матчу Саутгемптон – Манчестер Сіті – 1:4
9 квітня 00:40 - Читать на русском
Саутгемптон розгромно поступився Ман Сіті у 30 турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.
завершено
Ерлінг Холанд 45’
Джек Гріліш 58’
Ерлінг Холанд 68’
Хуліан Альварес 74’
45’ Ерлінг Холанд
58’ Джек Гріліш
68’ Ерлінг Холанд
74’ Хуліан Альварес
Підопічні Гвардіоли зламали опір аутсайдера АПЛ лише під завісу першого тайму. Де Брюйне чудовим навісом знайшов Холанда, який чітко пробив головою. По перерві рудий бельгієць асистував Грілішу – воротар парирував перший удар, але Джек сам і добив.
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Холанд оформив дубль і 30 гол в АПЛ ефектним ударом через себе. Секу Мара поцупив у Едерсона кліншит, проте Саутгемптону таки довелося терпіти розгром – Альварес з пенальті встановив фінальні 1:4.
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