"Второй гол Холанда – вы никогда не увидите, как делаю что-то похожее! Если бы я так ударил, то попал бы в больницу Саутгемптона.

Бисиклета Холанда в видеообзоре матча Саутгемптон – Манчестер Сити – 1:4

Честно, Эрлинг забивает очень много голов. Он сумасшедший. Он всегда на месте. Если ты создаешь моменты, то он будет там, где нужно. Мы с ним хорошо чувствуем друг друга", – цитирует полузащитника "горожан" Reuters.

Напомним, что Холанд в фантастическом акробатическом прыжке забил свой второй мяч в ворота Саутгемптона. Манчестер Сити отстает от Арсенала, который занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, всего на шесть очков.

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