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"Якби я був оракулом, я би передбачив чемпіонство", – Михайличенко

09:40 756 Читать на русском
"Якби я був оракулом, я би передбачив чемпіонство", – Михайличенко
Олексій Михайличенко / ФК Динамо Київ

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко відповів на питання, коли команда буде здатна боротись за чемпіонство і грати у груповому етапі Ліги чемпіонів.

63’ Віктор Циганков
85’ Беньямін Вербіч
 
Сергій Політило 52’
Дмитро Гришко 69’
52’ Сергій Політило
63’ Віктор Циганков
69’ Дмитро Гришко
85’ Беньямін Вербіч

"Коли Динамо стане командою, що буде боротись за чемпіонство? З цим питанням вам краще звернутися до ворожки. Результат може бути будь-яким. У тому, що в сьогоднішній грі ми прагнули перемогти, ні у кого немає сумнівів.

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Також ми прагнемо виграти чемпіонат України і потрапити до Ліги чемпіонів. Якби я був оракулом, я б передбачив, коли це трапиться. А на своїй посаді я просто буду робити все можливе, щоб це сталося якомога швидше", – цитує Михайличенка офіційний сайт Динамо.

У дебютному матчі нового наставника кияни вдома сенсаційно не змогли обіграти абсолютного аутсайдера УПЛ – Олімпік.

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Динамо Динамо Динамо - Олімпік Олексій Михайличенко Олексій Михайличенко
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