"Якби я був оракулом, я би передбачив чемпіонство", – Михайличенко

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко відповів на питання, коли команда буде здатна боротись за чемпіонство і грати у груповому етапі Ліги чемпіонів.

"Коли Динамо стане командою, що буде боротись за чемпіонство? З цим питанням вам краще звернутися до ворожки. Результат може бути будь-яким. У тому, що в сьогоднішній грі ми прагнули перемогти, ні у кого немає сумнівів.

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Також ми прагнемо виграти чемпіонат України і потрапити до Ліги чемпіонів. Якби я був оракулом, я б передбачив, коли це трапиться. А на своїй посаді я просто буду робити все можливе, щоб це сталося якомога швидше", – цитує Михайличенка офіційний сайт Динамо.

У дебютному матчі нового наставника кияни вдома сенсаційно не змогли обіграти абсолютного аутсайдера УПЛ – Олімпік.

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