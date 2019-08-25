toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ДИНАМО КИЕВ - ОЛИМПИК ЛИВЕРПУЛЬ - АРСЕНАЛ НЕЙМАР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

"Если бы я был оракулом, я бы предсказал чемпионство", – Михайличенко

09:40 162 Читати українською
"Если бы я был оракулом, я бы предсказал чемпионство", – Михайличенко
Алексей Михайличенко / ФК Динамо Киев

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко ответил на вопрос, когда команда будет способна бороться за чемпионство и играть в групповом этапе Лиги чемпионов.

63’ Виктор Цыганков
85’ Беньямин Вербич
 
Сергей Политыло 52’
Дмитрий Гришко 69’
52’ Сергей Политыло
63’ Виктор Цыганков
69’ Дмитрий Гришко
85’ Беньямин Вербич

"Когда Динамо станет командой, которая будет бороться за чемпионство? С этим вопросом вам лучше обратиться к гадалке. Результат может быть любым. В том, что в сегодняшней игре мы стремились победить, ни у кого нет сомнений.

Динамо – Олимпик – 1:1 – видео голов и обзор матча

Также мы стремимся выиграть чемпионат Украины и попасть в Лигу чемпионов. Если бы я был оракулом, я бы предположил, когда это случится. А на своей должности я просто буду делать все возможное, чтобы это произошло как можно быстрее", – цитирует Михайличенко официальный сайт Динамо.

В дебютном матче нового наставника киевляне дома сенсационно не смогли обыграть абсолютного аутсайдера УПЛ – Олимпик.

Динамо – Олимпик: Михайличенко – классический в дебютном матче, великая депрессия и немного Цыганкова в конце тоннеля

blog_ava
Мертенс позорно "нарисовал" пенальти в матче против Фиорентины – симуляция дня
00:40
246
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев - Олимпик Алексей Михайличенко Алексей Михайличенко
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
42
мин
Борнмут
16:00
Манчестер Сити
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук