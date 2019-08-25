"Если бы я был оракулом, я бы предсказал чемпионство", – Михайличенко

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко ответил на вопрос, когда команда будет способна бороться за чемпионство и играть в групповом этапе Лиги чемпионов.

"Когда Динамо станет командой, которая будет бороться за чемпионство? С этим вопросом вам лучше обратиться к гадалке. Результат может быть любым. В том, что в сегодняшней игре мы стремились победить, ни у кого нет сомнений.

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Также мы стремимся выиграть чемпионат Украины и попасть в Лигу чемпионов. Если бы я был оракулом, я бы предположил, когда это случится. А на своей должности я просто буду делать все возможное, чтобы это произошло как можно быстрее", – цитирует Михайличенко официальный сайт Динамо.

В дебютном матче нового наставника киевляне дома сенсационно не смогли обыграть абсолютного аутсайдера УПЛ – Олимпик.

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