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"Якби не Динамо, то завод", – Буяльський розповів про свої перспективи поза футболом

22:22 747 Читать на русском
"Якби не Динамо, то завод", – Буяльський розповів про свої перспективи поза футболом
Віталій Буяльський / Фото ФК Динамо

Хавбек Динамо Віталій Буяльський поділився думкою щодо можливого розвитку свого життя, якби не шанс стати професіональним футболістом.

"Я думаю, ніхто не вірив, що я буду виходити у футболці Динамо. Коли ти так рано починаєш грати у футбол, то не думаєш, що буде далі. Ти просто отримуєш задоволення, граючи у дворі або на тренуваннях.

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Але коли мені виповнилося 13 років, я поїхав до спортивного інтернату і тоді вже зрозумів, що іншого шляху у мене немає. Якби не футбол, то, радше за все, працював би в своєму рідному місті Калинівці на машинобудівному заводі", – цитує Буяльського Динамоманія.

Нагадаємо, наразі 26-річний хавбек Динамо і збірної України відновлюється після травми, яку він отримав у матчі 11 туру УПЛ проти Олександрії.

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Теги
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