"Если бы не Динамо, то завод", – Буяльский рассказал о своих перспективах вне футбола

Хавбек Динамо Виталий Буяльский поделился мнением относительно возможного развития своей жизни, если бы не шанс стать профессиональным футболистом.

"Я думаю, никто не верил, что я буду выходить в футболке Динамо. Когда ты так рано начинаешь играть в футбол, то не думаешь, что будет дальше. Ты просто получаешь удовольствие, играя во дворе или на тренировках.

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Но когда мне исполнилось 13 лет, я поехал в спортивный интернат и тогда уже понял, что другого пути у меня нет. Если бы не футбол, то, скорее всего, работал бы в своем родном городе Калиновке на машиностроительном заводе", – цитирует Буяльского Динамомания.

Напомним, сейчас 26-летний хавбек Динамо и сборной Украины восстанавливается после травмы, которую он получил в матче 11 тура УПЛ против Александрии.

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