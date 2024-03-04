"Досить особливо. У нас був складний графік. Гра проти Ноттінгема далася нам нелегко. У нас не було чудового ритму, і команда вперше відчула інтенсивність. Гол забив хлопець (Нуньєс), який був найспокійнішим на всьому полі. Я бачив це тільки наживо, але ніколи не забуду. Він був спокійний. Він відбив м'яч туди. Супер-асист і супер важливий гол.

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Якби ви сказали мені 12 днів тому, що ми виграємо всі чотири матчі, я б сказав, що у нас немає шансів, це неможливо. За таких обставин вигравати ігри просто смішно. Ми будемо заряджатися до наступної гри. Те, що зробили хлопці, дуже особливе. Досягти такої кількості очок було великою боротьбою. Це ніколи не було легко", – цитує Клоппа BBC.

Нагадаємо, що Ліверпуль здобув чотири перемоги поспіль в АПЛ, попри травми основних гравців. Загалом безпрограшна серія мерсисайдців досягла шести ігор у всіх турнірах.