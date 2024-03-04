"Довольно особенно. У нас был сложный график. Игра против Ноттингема далась нам нелегко. У нас не было великолепного ритма, и команда впервые почувствовала интенсивность. Гол забил парень (Нуньес), который был самым спокойным на всем поле. Я видел это только вживую, но никогда не забуду. Он был спокоен. Он отбил мяч туда. Супер-ассист и супер важный гол.

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Если бы вы сказали мне 12 дней назад, что мы выиграем все четыре матча, я бы сказал, что у нас нет шансов, это невозможно. При таких обстоятельствах выигрывать игры просто смешно. Мы будем заряжаться до следующей игры. То, что сделали ребята, очень особенное. Достичь такого количества очков было большой борьбой. Это никогда не было легко", – цитирует Клоппа BBC.

Напомним, что Ливерпуль одержал четыре победы подряд в АПЛ, несмотря на травмы основных игроков. В общем беспроигрышная серия мерсисайдцев достигла шести игр во всех турнирах.