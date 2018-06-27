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Південна Корея – Німеччина: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018

17:00 1670 Читать на русском
Південна Корея – Німеччина: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018
Південна Корея – Німеччина: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018 / Getty Images

Розпочався матч 3-го туру групи F між Південною Кореєю і Німеччиною. Слідкувати за подіями в поєдинку можна онлайн на "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Південна Корея – Німеччина розпочалися о 17:00. У паралельному матчі цієї групи грають Мексика та Швеція.

Південна Корея – Німеччина: анонс матчу ЧС-2018

Південна Корея: Чо Х'юн-Ву, Кім Йон Гвон, Лі Йон, Хонг Чуль, Юн Йонг-Сун, Мун Сон Мін, Лі Дже-Сунг, Юнг Ву-Йонг, Хин Мін Сон, Джа Чхоль Ку, Янг Х'юн Су

Німеччина: Нойєр, Кімміх, Зюле, Хуммельс, Гектор, Хедіра, Кроос, Озіл, Горецка, Ройс, Вернер

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Південна Корея - Німеччина: Середа 27 червня 2018

Південна Корея

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Німеччина
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ЧС 2018 Головне Чемпіонат світу-2018 Німеччина Німеччина Південна Корея Південна Корея Південна Корея - Німеччина
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