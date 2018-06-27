Південна Корея – Німеччина: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018

ЧС 2018 — 18:27 257
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Мексика – Швеція: "тріколор" у нокдауні після двох пропущених голів
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Мексика – Швеція: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018ЧС 2018 — 16:57 1505
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Турнірна сітка ЧС-2018: Роналду, Мессі, Суарес і Грізманн – до півфіналу "виживе" лише 1ЧС 2018 — 13:25 2668
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Дніпро, Полтава та ще три клуби ПФЛ втратили професійний статусПерша ліга — 13:15 4689
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Нігерія – Аргентина: сльози гравців, килим і палець Марадони, бандера і чари фанаток – як пережити драму на ЧС-2018ЧС 2018 — 12:16 2065
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