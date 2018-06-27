Південна Корея – Німеччина: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018

Розпочався матч 3-го туру групи F між Південною Кореєю і Німеччиною. Слідкувати за подіями в поєдинку можна онлайн на "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Південна Корея – Німеччина розпочалися о 17:00. У паралельному матчі цієї групи грають Мексика та Швеція.

Південна Корея – Німеччина: анонс матчу ЧС-2018

Південна Корея: Чо Х'юн-Ву, Кім Йон Гвон, Лі Йон, Хонг Чуль, Юн Йонг-Сун, Мун Сон Мін, Лі Дже-Сунг, Юнг Ву-Йонг, Хин Мін Сон, Джа Чхоль Ку, Янг Х'юн Су

Німеччина: Нойєр, Кімміх, Зюле, Хуммельс, Гектор, Хедіра, Кроос, Озіл, Горецка, Ройс, Вернер

Південна Корея – Німеччина: прогноз на матч чемпіонату світу-2018