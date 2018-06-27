Південна Корея – Німеччина – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Збірна Німеччини у матчі 3-го туру ЧС-2018 групи F сенсаційно поступилася Південній Кореї. Дивіться відео голів на "Футбол 24".

Німці контролювали хід всієї гри, проте реалізувати свої шанси чи створити щось насправді небезпечне так і не змогли.

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Команда Південної Кореї намагалася діяти на контратаках, і на останніх хвилинах матчу зуміла використати свої шанси.

На 90+4 хвилині Кім Йон Вон забив перший гол у матчі. Арбітр зарахував взяття воріт лише після перегляду відеоповтору.

Гол Кім Йон Вона:

На останніх секундах Сон Хин Мін подвоїв перевагу своєї команди. Мануель Нойєр побіг вперед в надії забити гол, чим скористався нападник Тоттенхема.

Гол Сон Хин Міна: