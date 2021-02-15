Захисник Динамо Віталій Миколенко розповів про непрості умови гри під час переможного двобою з Олімпіком (3:1) в 14-му турі Прем'єр-ліги.

"На полі було як в сауні, тільки навпаки. У вуха було холодно. Якщо чесно, перші 10 хвилин важко, дуже холодно. А потім вже нормально.

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Всі бачили поле, ми грали, старалися вберегти свої ворота. Шкода, що пропустили. Але поле не дозволяло нам контролювати м'яч, розігрувати, погода не дозволяла.

Ми зіграли розумно, як сказав Містер. Ми грали на довгих передачах, м'яч підбирали", – сказав Миколенко у коментарі Профутбол Digital.

До слова, кияни після 14-ти турів лідирують в УПЛ, випереджаючи Шахтар на 3 пункти. Вже 18 лютого Динамо гратиме в 1/16 Ліги Європи з Брюгге.

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