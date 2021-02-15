Защитник Динамо Виталий Миколенко рассказал о непростых условиях игры с Олимпиком (3:1) в 14-м туре Премьер-лиги.

"На поле было как в сауне, только наоборот. В уши было холодно. Если честно, первые 10 минут трудно, очень холодно. А потом уже нормально.

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Все видели поле, мы играли, старались уберечь свои ворота. Жаль, что пропустили. Но поле не позволяло нам контролировать мяч, разыгрывать, погода не позволяла.

Мы сыграли разумно, как сказал Мистер. Мы играли на длинных передачах, мяч подбирали", - сказал Миколенко в комментарии Профутбол Digital.

К слову, киевляне после 14-ти туров лидируют в УПЛ, опережая Шахтер на 3 пункта. Уже 18 февраля Динамо будет играть в 1/16 Лиги Европы с Брюгге.

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