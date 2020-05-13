Індзагі з Дель П'єро об'єднали Мілан та Ювентус – знамениті кривдники Динамо одночасно попрощалися з великим футболом

13 травня є знаковою датою не лише для українського футболу. В цей день 8 років тому Ювентус і Мілан прощалися з Алессандро Дель П'єро та Філіппо Індзагі.

Як відомо, 13 травня в українському футболі трапилося дві визначні події. Перша – саме цього дня у 1927 році було засноване київське Динамо. Друга – у 2002-му не стало Валерія Васильовича Лобановського, який підняв київську команду до небачених висот. Легендарний Метр не зміг пережити інсульт, який йому діагностували під час матчу чемпіонату України в Запоріжжі проти місцевого Металурга.

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Проте, цю дату – 13 травня – згадують і в Італії. Саме 13 травня 2012 року Серія А прощалася з двома видатними форвардами – Філіппо Індзагі та Алессандро Дель П'єро проводили останні матчі в чемпіонаті за Мілан і Ювентус відповідно. Принципові опоненти вели запеклу боротьбу за Скудетто протягом всього сезону, але в останньому турі, який вже нічого не вирішував, тіфозі обох клубів, по суті, об'єдналися навколо спільної мети. Ювентус та Мілан віддавали шану легендарним нападникам, які востаннє виходили на поле перед рідними вболівальниками.

Вони з 1997-го по 2001 рік складали вбивчий дует у Ювентусі, який на той час вважався мало не еталонним у всьому світі. СуперПіппо та "Пінтуріккіо" грали у кардинально різному стилі – перший був типовим центрфорвардом, який полюбляв потрапляти в офсайди та був дещо егоїстичним, і другий, що вирізнявся філігранною технікою і вмінням як видати розкішний пас, так і блискуче пробити здалеку. Ці хлопці розуміли один одного чи не з півслова – можливо, саме це і було запорукою успіхів знаменитого дуету. Протягом 4-річного спільного періоду в Ювентусі вони виграли Скудетто та грали у фіналі Ліги чемпіонів.

Це була ідеальна пара №9 та №10 – від цих хлопців страждало і київське Динамо на чолі з великим Лобановським. У сезоні 1997/98 саме ця парочка відвантажила всі 5 голів "Старої синьйори" у ворота Олександра Шовковського, а Ювентус вибив українську команду в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Особливо показовим був матч на НСК Олімпійський, який завершився перемогою туринців з рахунком 4:1 – Дель П'єро з Індзагі показали справжній майстер-клас.

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Символічно, що знакові для всієї Італії форварди зіграли свої останні поєдинки в Серії А в один день. 13 травня 2012 року Ювентус в рамках 38 туру приймав Аталанту, а Мілан на Сан-Сіро зустрічався з Новарою. Що цікаво, як Дель П'єро, так і Індзагі, у своїх прощальних матчах відзначилися голами.

Алессандро вразив ворота Аталанти на 28 хвилині – як виявилося, цей м'яч став переможним для "Старої синьйори", яка за тур до фінішу забезпечила собі чергове Скудетто, випередивши якраз Мілан. Матч завершився з рахунком 3:1, а "Пінтуріккіо" забив у своєму фірмовому стилі – елегентним ударом з лінії штрафного. У другому таймі Антоніо Конте зняв Дель П'єро з гри, а багаторічний капітан Юве отримав заслужені овації як вдячних тіфозі, так і гравців обох команд. Обійми партнерів по команді, деякі з яких ледь стримували сльози, – 37-річний Дель П'єро пішов з поля, віддавши Ювентусу 19 років...

Гра тривала, але за нею мало хто спостерігав (навіть режисери) – вся увага була прикута до Алекса, який робив символічне коло пошани та прощався з рідними уболівальниками. Багато хто плакав – ці щирі сльози стали чи не найкращою винагородою для завжди скромного Дель П'єро. 706 матчів, більше 48 тисяч зіграних хвилин та 18 трофеїв з Ювентусом – міг бути і 19-й, але за кілька днів туринці програли Наполі у фіналі Кубка Італії. Після відходу з Юве Алекс пограв 2 роки в Австралії та рік – в Індії.

У ті ж хвилини (як відомо, матчі останнього туру Серії А стартують одночасно) за 140 кілометрів від Турина проходила не менш зворушлива церемонія прощання. Останній матчі за Мілан проводив не лише Філіппо Індзагі – з італійським футболом прощалися й інші легенди: Кларенс Зеєдорф, Дженнаро Гаттузо, Алессандро Неста та Джанлука Дзамбротта. Ціла плеяда чемпіонів світу-2006 завершила кар'єру в один день. Щоправда, дивно, що тіфозі Мілана проігнорували таку подію – того дня Сан-Сіро прийняв лише 40 тисяч тіфозі... Вочевидь, фанати були занадто розчаровані поразкою "россонері" у чемпіонській гонці.

Індзагі розпочав матч у запасі, але з'явився на полі на 67 хвилині замість Антоніо Кассано. Через 15 хвилин СуперПіппо зробив те, що вмів найкраще – уникнув офсайду, прийняв м'яч, а другим дотиком відправив його в сітку. Останній забитий м'яч за "россонері" 38-річний нападник відсвяткував так, наче це був гол всього його життя. Хоча, зрозуміти його можна – про таке прощання можна тільки мріяти.

Протягом кар'єри Дель П'єро та Індзагі на двох виграли більше 30 трофеїв. Обоє ставали найкращими бомбардирами сезону в Серії А, здобували Скудетто, перемагали та програвали у фіналах Ліги чемпіонів, а у складі національної збірної виграли чемпіонат світу-2006. Те, що свої останні матчі в чемпіонаті Італії знамениті нападники провели одночасно, та ще й відзначилися переможними голами – навряд чи просте співпадіння. Їхній вбивчий тандем у Ювентусі на Апенніннах згадують і досі.

13 травня 2002 року, безумовно, є знаковою датою в історії італійського футболу. У той день Серія А попрощалася не лише з легендарними футболістами – завершилася ціла епоха Кальчо...

"Коли прощався з "Ювентусом", то бачив, як люди плачуть". Правила життя Алессандро Дель П’єро