Тотті розпочав агентський бізнес – першим клієнтом став гравець Інтера

Агентська компанія, яка належить легенді італійського футболу Франческо Тотті, підписала свого першого футболіста.

Агенство CT10 Management, якою керують колишні футболісти Франческо Тотті і Венсан Кандрева, уклали угоду з хавбеком Інтера Сімоне Бонавіту.

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Зазначимо, що 16-річний гравець міланців, який виступає на позиції опорного півзахисника, став першим клієнтом компанії. В активі Бонавіту 7 матчів за юнацьку збірну Італії (U15).

За інформацією італійських ЗМІ, за розвитком Бонавіту пильно стежить низка клубів. На Апеннінах Сімоне порівнюють з 20-річним півзахисником Брешії і збірної Італії Сандро Тоналі, якого називають однією з головних трансферних цілей Інтера.

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