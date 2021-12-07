Чемпіонат Парагваю, 18 тур

Гуарані – Серро Портеньо – 2:2

Голи: Ов'єдо, 36, Гонсалес, 51 – Еспінола, 90+9, Мартінес, 90+11

Вилучення: Фернандес, 90+2, Сервіо, 90+3 – Бенітес, 15, Мартінес, 90+13

Перед останнім туром Гуарані відставав на 2 очки від Серро Портеньо – відповідно, гостей влаштовувала і нічия, а столичній команді потрібна була лише перемога. Серро Портеньо дуже швидко залишився вдесятьох, а на 51-й хвилині рахунок був 2:0 на користь Гуарані.

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Здавалося, чемпіонство в кишені, але в компенсований час трапилося щось сюрреалістичне. Спершу після штовханини у штрафному Гуарані арбітр вилучив двох гравців господарів. Одним із них став кіпер Сервіо – замін більше не було, тому місце у воротах зайняв польовий гравець. Гості мали у своєму розпорядженні лічені хвилини, але забили двічі та врятували нічию. Фантастична розв'язка, яку потрібно бачити.

2:2 – цей результат дозволив Серро Портеньо оформити чемпіонство і здобути путівку в Копа Лібертадорес.

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