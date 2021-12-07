Груповий турнір Ліги чемпіонів 2021/22 фінішує з інтригою для 18 команд. Динамо і Шахтар, на жаль, не серед них, але ті ж кияни можуть визначити долю своїх суперників.

Хто уже вийшов до 1/8 фіналу і вилетів з ЛЧ

Команд, які вирішили всі свої питання до 6 туру, не так і багато. Лише Аякс, Баварія, Ліверпуль, Ман Сіті Зінченка та Манчестер Юнайтед забезпечили собі перші місця, а з ними і позиції сіяних у плей-офф Ліги чемпіонів. Тільки турецький Бешикташ, донецький Шахтар, київське Динамо і шведський Мальме втратили всі шанси піднятися з останнього місця, відтак припинили боротьбу за єврокубки ще в осінній частині сезону. Французький ПСЖ і лісабонський Спортінг нікуди не дінуться з другого місця.

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Ще 3 клуби, Борусія Дортмунд, Шериф Вернидуба і Зеніт, гарантували собі третій рядок, а з ним і Лігу Європи. В 1/8 фіналу ЛЧ залишилося всього 5 вакантних місць, за які змагаються відразу 11 претендентів. Бельгійський Брюгге, німецький РБ Лейпциг і швейцарський Янг Бойз без шансів на те, щоб продовжити боротьбу в турнірі, але ще можуть завоювати путівки в нижчий за класом єврокубок.

Дві групи смерті

У парочці квартетів на плей-офф Ліги чемпіонів досі претендують більше ніж 2 команди. Найбільша спека у групі G. Там лідирує Лілль (8 балів), однак останній у таблиці Вольфсбург (5) спокійно може пройти далі, якщо просто вдома переможе чинних чемпіонів Франції. Ба більше, німці можуть і на першому місці фінішувати, якщо здолають Лілль, а в сусідньому матчі Севілья (6) і Зальцбург (7) розійдуться миром. Іспанцям також кров з носа треба брати 3 очки для проходу в 1/8. Французів та австрійців нічия влаштує за будь-яких розкладів.

Лише Ліверпуль у квартеті B щось собі гарантував. "Червоні" разом з Аяксом і Баварією опинилися в елітарному клубі з максимумом очок за 5 турів. З іншого боку вони можуть стати першим в історії ЛЧ англійським клубом, який набере 18 балів за груповий етап. Клопп знову готує чималу ротацію складі на фоні божевільного календаря з матчами кожні 3 дні в АПЛ. А ось далі дуже цікаво. Порту, незважаючи на жахливу різницю голів (мінус 5!), посідає друге місце (5 пунктів). У Мілана та Атлетіко по 4 бали. Італійці приймають Ліверпуль і повинні сподіватися не лише на перемогу над нібито невмотивованими англійцями, а й на нічию португальців з іспанцями. Мадридцям треба вірити у свою перемогу та осічку "россонері". Порту влаштує нічия лише тоді, коли Мілан не обіграє Ліверпуль.

Зінченко, Маліновський і Соболь у великій грі

Команди двох гравців збірної України ще намагаються кудись потрапити. Олександр Зінченко вже у плей-офф з першого місця, але в нього свої завдання. З величезною імовірністю замінить в основі Канселу, якому Гвардіола дав відпочити. Нижчі шанси на те, що українець вийде в центрі поля, але з відсутністю Родрі та Бернарду Сілви і це реально. Майже нульові – на лаву запасних. Відтак вмикайте приймачі MEGOGO Футбол Перший 7 грудня о 19:30. Зіна спробує поглянути у вічі демонам минулого. У першому матчі проти німецького Ред Булла Сашко настраждався від Нкунку, який оформив хет-трик. Крім цього, тоді ж ще й отримав травму, яка завадила взяти участь у жовтневих матчах збірної України.

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Едуард Соболь у паралельній грі в той же час стримуватиме Мессі, Мбаппе і компанію. Українця також прогнозують у стартовому складі на місці лівого захисника. Брюгге у Парижі для завоювання 3 місця влаштує лише результат, кращий за досягнення Лейпцига проти Манчестер Сіті. Якщо німці програють, бельгійцям вистачить і нічиєї. Якщо у сусідній грі буде нічия, потрібно перемагати Парі Сен-Жермен. Тож Соболь фактично змушений чекати допомоги від Зінченка. Гвардіола вже анонсував появу кількох резервістів, але тішитися РБ рано – Пеп дуже хоче перемогти "з поваги до Брюгге, ПСЖ і... самого Лейпцига".

Матч Аталанта – Вільяреал, за підрахунками fivethirtyeight, має 2 показник з найбільшим інтересом серед усіх 16 поєдинків туру. Вищий лише в дуелі Порту проти Атлетіко. WhoScored та УЄФА також прогнозують Руслана Маліновського в основі. Аталанта розраховує сама на себе – для 1/8 ЛЧ треба "всього лише" перемогти вдома Вільяреал, з яким розійшлися 2:2 в Іспанії. Манчестер Юнайтед тут гарантовано перший. А ось Янг Бойз сподівається на диво. Швейцарцям потрібно перемагати МЮ на Олд Траффорд і чекати поразки команди Маліновського від іспанців, аби взяти 3 місце. Прогнозуємо, що "Богиня" нарешті збереться і переграє кризового суперника, однак для цього треба не пропускати з 80 по 90, як це трапилося вже у 3 турах поспіль!

Всі ключі в руках Динамо...

... на жаль не від своєї долі. У групі E все банально просто. Баварія перша, Київ останній. У Барселони 7 очок, Бенфіка відстає на 2, але її шанси зовсім не такі кепські, як може здаватися. Лісабонці мають перевагу в особистих зустрічах, відтак їх влаштує навіть нічия каталонців у Мюнхені та перемога над Динамо, яке тільки у 5 турі забило свій перший гол і набрало свій єдиний бал вдома саме з португальцями. Баварія без кількох ключових гравців і мотивації? Ну, Лєвандовскі, Мюллера, Гнабрі, Девіса, Нойєра та трійки основних центрбеків цілком може вистачити і для ще одного розгрому.

Інша велика інтрига – відповідь форварда збірної Польщі на слова Хаві про те, що Мессі більше заслужив Золотий м'яч, ніж RL9. Чи заведе це Лєвандовскі ще більше? Роберт, до слова, на Камп Ноу відзначився двічі, але то була трохи інша команда, версії Кумана. Якщо чесно, то доля Барси більше в руках Динамо, ніж самих "блаугранас". Не віриться, що Баварія вдома програє іспанцям, тінь на відносні успіхи яких кинула поразка від Бетіса. Відтак потрібно сподіватися, що кияни покажуть зразок чесної гри і принаймні не програють у Лісабоні. Але ж там Роман Яремчук, якого прогнозують в основі... Словом, інтризі бути.

Інтрига перших місць у групах Шахтаря та тріумфатора ЛЧ

Думаєте, це не настільки важливо? Ха! Томас Тухель заради 1 місця навіть за рахунку 3:0 ризикнув у матчі з Ювентусом здоров'ям Бена Чіллвелла, після травми якого посипалася не тільки оборона Челсі, а й атака уже в іграх АПЛ. Лондонці, хоч і дуже дорогою ціною, свого досягли, отримавши перевагу над туринцями в особистих зустрічах. Відтак зараз потрібно лише взяти морозний Санкт-Петербург, який жахає мінусовою температурою. Щоб не сподіватися, що шведи раптово наберуть свій 2 бал в Італії. На виїзді чинні переможці Ліги чемпіонів поки зовсім не вражають: поразка від Юве, вимучена перемога над Мальме. Із Зенітом вдома вибороли лише перемогу 1:0, але виходу немає – жертва Чіллі не повинна стати даремною.

Шахтар уже нікуди не дінеться з останнього місця. Вернидуб із Шерифом зіграє в ЛЄ. Але у Де Дзербі є прекрасна можливість не на словах, а на полі довести, що український тренер менше заслужив на те 3 місце. Інтрига більше морального плану. Натомість на Бернабеу має бути справжня рубка. Реал влаштує будь-який результат, крім поразки від Інтера. Міланцям відповідно треба перемагати, аби потрапити до числа сіяних і уникнути на стадії 1/8 фіналу таких монстрів, як Манчестер Сіті, Баварія, Челсі чи Ліверпуль.