Після фінального свистка 56-річний Кіке Санчес Флорес отримав червону картку від арбітра Фігероа Васкеса за невдоволення суддівськими рішеннями. Побачивши перед собою червоне світло, тренер ледь не побився з рефері. Футболісти і асистенти тренера Хетафе буквально відтягували розлюченого наставника від суддівської бригади.

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"Мене несправедливо вилучили, тому була така реакція. Я шкодую про те, що сталося, але в той момент не міг контролювати свій гнів", – цитує тренера Marca.

Після 16-ти турів Хетафе набрав 11 очок і посідає передостаннє місце турнірної таблиці.

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