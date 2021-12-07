Чемпионат Парагвая, 18 тур

Гуарани – Серро Портеньо – 2:2

Голы: Овьедо, 36, Гонсалес, 51 – Эспинола, 90+9, Мартинес, 90+11

Удаления: Фернандес, 90+2, Сервио, 90+3 – Бенитес, 15, Мартинес, 90+13

Перед последним туром Гуарани отставал на 2 очка от Серро Портеньо – соответственно, гостей устраивала и ничья, а столичной команде нужна была только победа. Серро Портеньо очень быстро остался вдесятером, а на 51-й минуте счет был 2:0 в пользу Гуарани.

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Казалось, чемпионство в кармане, но в компенсированное время случилось нечто сюрреалистическое. Сначала после толкотни в штрафной Гуарани арбитр удалил двух игроков хозяев. Одним из них стал кипер Сервио – замен больше не было, потому место в воротах занял полевой игрок. У гостей были считанные минуты, но они забили дважды и спасли ничью. Фантастическая развязка, которую нужно видеть.

2:2 – этот результат позволил Серро Портеньо оформить чемпионство и завоевать путевку в Копа Либертадорес.

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