Как проиграть чемпионство, пропустив на 90+9 и 90+11 минутах с полевым игроком в воротах – безумие в Парагвае
Чрезвычайно драматичной получилась чемпионская развязка в парагвайском первенстве. Команда Серро Портеньо вырвала титул, забив дважды в компенсированное время.
Чемпионат Парагвая, 18 тур
Гуарани – Серро Портеньо – 2:2
Голы: Овьедо, 36, Гонсалес, 51 – Эспинола, 90+9, Мартинес, 90+11
Удаления: Фернандес, 90+2, Сервио, 90+3 – Бенитес, 15, Мартинес, 90+13
Перед последним туром Гуарани отставал на 2 очка от Серро Портеньо – соответственно, гостей устраивала и ничья, а столичной команде нужна была только победа. Серро Портеньо очень быстро остался вдесятером, а на 51-й минуте счет был 2:0 в пользу Гуарани.
Кике Санчес Флорес набросился на арбитра после матча – наставника оттягивали футболисты
Казалось, чемпионство в кармане, но в компенсированное время случилось нечто сюрреалистическое. Сначала после толкотни в штрафной Гуарани арбитр удалил двух игроков хозяев. Одним из них стал кипер Сервио – замен больше не было, потому место в воротах занял полевой игрок. У гостей были считанные минуты, но они забили дважды и спасли ничью. Фантастическая развязка, которую нужно видеть.
2:2 – этот результат позволил Серро Портеньо оформить чемпионство и завоевать путевку в Копа Либертадорес.
Интриги 6 тура ЛЧ: Зинченко против демонов прошлого, 5 последних путевок в плей-офф, Динамо и другие украинцы решают все