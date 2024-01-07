Виконувач обов'язків головного тренера луганців Юрій Коваль переконаний, що його підопічним до снаги поборотись за єврокубки.

"Те місце, на якому зараз перебуває Зоря, не відповідає амбіціям клубу. Це тимчасове явище. Навесні ми не будемо розриватися на два фронти, склад є, збори заплановані, селекція готується.

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10 років тому ми виїхали з рідного міста і переїхали в Запоріжжя. Команда зараз другий рік базується в Києві. Відсутність матеріальної бази компенсується правильним тренувальним процесом, вибором тренера, результатами. Зоря в останніх іграх показала, що характер є і готові битися до кінця. Тож Зоря буде до останнього боротися за єврокубки, як би це смішно не звучало. Таке завдання ставиться", – сказав Коваль в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, упродовж першої половини сезону Зоря змінила трьох тренерів, вилетіла з єврокубків і пішла зимувати у зоні перехідних матчів за виживання.

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