"То место, на котором сейчас находится Заря, не соответствует амбициям клуба. Это временное явление. Весной мы не будем разрываться на два фронта, состав есть, сборы запланированы, селекция готовится.

"Переговоры ведутся не с одним тренером": в Заре отреагировали на слухи о приглашении Кучера и помощника ван Леувена

10 лет назад мы уехали из родного города и переехали в Запорожье. Команда сейчас второй год базируется в Киеве. Отсутствие материальной базы компенсируется правильным тренировочным процессом, выбором тренера, результатами. Заря в последних играх показала, что характер есть и готовы биться до конца. Поэтому Заря будет до последнего бороться за еврокубки, как бы это смешно не звучало. Такая задача ставится", – сказал Коваль в интервью Українському футболу.

Напомним, в течение первой половины сезона Заря сменила трех тренеров, вылетела из еврокубков и ушла зимовать в зоне переходных матчей за выживание.

"Ми, одесити, у морі не купаємося": ветеран у 25, плакав після гола Динамо, займається трейдингом – сенсація сезону УПЛ