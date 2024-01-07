"Как бы это смешно не звучало": тренер Зари удивил амбициозными планами команды, несмотря на громкое фиаско в УПЛ
Исполняющий обязанности главного тренера луганчан Юрий Коваль убежден, что его подопечным по силам побороться за еврокубки.
"То место, на котором сейчас находится Заря, не соответствует амбициям клуба. Это временное явление. Весной мы не будем разрываться на два фронта, состав есть, сборы запланированы, селекция готовится.
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10 лет назад мы уехали из родного города и переехали в Запорожье. Команда сейчас второй год базируется в Киеве. Отсутствие материальной базы компенсируется правильным тренировочным процессом, выбором тренера, результатами. Заря в последних играх показала, что характер есть и готовы биться до конца. Поэтому Заря будет до последнего бороться за еврокубки, как бы это смешно не звучало. Такая задача ставится", – сказал Коваль в интервью Українському футболу.
Напомним, в течение первой половины сезона Заря сменила трех тренеров, вылетела из еврокубков и ушла зимовать в зоне переходных матчей за выживание.
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