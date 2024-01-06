– На якій стадії Зоря в питанні пошуку нового тренера?

– Коваль – це тимчасове явище. Для того, щоб не виникала часта зміна тренерів і була якась перспектива, потрібно знайти тренера. Якщо буде збори проводити один тренер, а підпишуть іншого – літня історія повториться.

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– В медіа часто лунало прізвище Раймонда Аттевелда, який може продовжити справу ван Леувена в Зорі.

– Там приїжджав Кучер, інші [тренери також] приїжджали. У преси стоїть завдання підігріти інтерес до певних моментів. Переговори ведуться не з одним тренером. Головне не помилитися, – сказав Коваль в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, упродовж першої половини сезону Зоря змінила трьох тренерів, вилетіла з єврокубків і пішла зимувати у зоні перехідних матчів за виживання.

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