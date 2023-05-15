– Олександр Ярославський обіцяв продати свою яхту і передати кошти (близько 50 мільйонів доларів) на відновлення Харкова, а потім її зняли з продажу. Чи допомагають олігархи?

– Щодо Олександра Владленовича і його яхти – це питання до нього, я її в очі не бачив. Я спілкувався з ним щодо футбольного клубу Металіст, і він запевнив мене, що як підтримував, так надалі й підтримуватиме футбольну команду, – розповів Терехов у інтерв'ю Бабель.

Нагадаємо, Ярославський ще до повномасштабної війни потрапив у скандал через смертельну ДТП за участю своєї машини. Олігарх вирушив за кордон, а фінансування Металіста різко погіршилось. Зараз харків'яни йдуть на передостанньому місці УПЛ, яке означає виліт.

"У Ярославського нульові можливості": журналіст озвучив несподівані перспективи Металіста