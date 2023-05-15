– Александр Ярославский обещал продать свою яхту и передать деньги (около 50 миллионов долларов) на восстановление Харькова, а затем ее сняли с продажи. Помогают ли олигархи?

– Что касается Александра Владленовича и его яхты – это вопрос к нему, я ее в глаза не видел. Я общался с ним по поводу футбольного клуба Металлист, и он заверил меня, что как поддерживал, так и дальше будет поддерживать футбольную команду, – рассказал Терехов в интервью Бабель.

Напомним, Ярославский еще до полномасштабной войны попал в скандал из-за смертельного ДТП с участием своей машины. Олигарх отправился за границу, а финансирование Металлиста резко ухудшилось. Сейчас харьковчане идут на предпоследнем месте УПЛ, которое означает вылет.

"У Ярославского нулевые возможности": журналист озвучил неожиданные перспективы Металлиста