"Я знаю здібності Вінісіуса з моменту його приїзду сюди", – Соларі оцінив талант бразильця

Англія — 12:00 21935
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Пошуки зниклого літака з Еміліано Салою – з води дістали одне тіло, невдовзі рятувальники опублікують звіт
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Із затонулого літака Сали дістали неопізнане тілоАнглія — 09:54 2499
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Барселона та Реал зіграли внічию у півфіналі Кубка: "бланкос" в ударі, слабкий Мессі, крах Бейла та нові зірки КласікоІспанія — 03:35 2773
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Манчестер Сіті переміг Евертон і очолив АПЛ: жах стандартів для "ірисок", Зінченку не світить ігровий час в чемпіонатіАнглія — 00:33 2485
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Кубок Німеччини: Баварія врятувалась в овертаймі матчу проти Герти, Шальке без Коноплянки знищив ФортунуНімеччина — 00:18 615
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