"Я знаю здібності Вінісіуса з моменту його приїзду сюди", – Соларі оцінив талант бразильця

Головний тренер Реала Сантьяго Соларі прокоментував гру Марсело та Вінісіуса після першого матчу 1/2 фіналу Кубка Іспанії проти Барселони (1:1).

"Марсело – віце-капітан. Він на 100% має дух Реала і ми хочемо бачити його в найкращій формі.

Барселона – Реал Мадрид – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Я не здивований грою Вінісіуса. Я знаю цього гравця з моменту його прибуття в Мадрид. Він 18-річний юнак, який грає в своєму стилі і дивує, що це не трапляється дуже часто. Вінісіус та його партнери мають те, що допомагає йому сяяти", – цитує Соларі Marca.

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