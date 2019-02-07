"Я знаю способности Винисиуса с момента его приезда сюда", – Солари оценил талант бразильца

Главный тренер Реала Сантьяго Солари прокомментировал игру Марсело и Винисиуса после первого матча 1/2 финала Кубка Испании против Барселоны (1:1).

"Марсело – вице-капитан. Он на 100% имеет дух Реала и мы хотим видеть его в лучшей форме.

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Я не удивлен игрой Винисиуса. Я знаю этого игрока с момента его прибытия в Мадрид. Он 18-летний юноша, который играет в своем стиле и удивляет, что это не случается очень часто. Винисиус и его партнеры имеют то, что помогает ему сиять", – цитирует Солари Marca.

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