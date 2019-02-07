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"Я знаю способности Винисиуса с момента его приезда сюда", – Солари оценил талант бразильца

10:07 6 Читати українською
"Я знаю способности Винисиуса с момента его приезда сюда", – Солари оценил талант бразильца
Сантьяго Солари / Marca

Главный тренер Реала Сантьяго Солари прокомментировал игру Марсело и Винисиуса после первого матча 1/2 финала Кубка Испании против Барселоны (1:1).

"Марсело – вице-капитан. Он на 100% имеет дух Реала и мы хотим видеть его в лучшей форме.

Барселона – Реал Мадрид – 1:1 – видео голов и обзор матча

Я не удивлен игрой Винисиуса. Я знаю этого игрока с момента его прибытия в Мадрид. Он 18-летний юноша, который играет в своем стиле и удивляет, что это не случается очень часто. Винисиус и его партнеры имеют то, что помогает ему сиять", – цитирует Солари Marca.

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Кубок Испании1/2 финала, первые матчи

Барселона - Реал Мадрид: Среда 06 февраля 2019

Барселона
Матч окончен
1 : 1
Реал Мадрид
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