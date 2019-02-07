"Я знаю способности Винисиуса с момента его приезда сюда", – Солари оценил талант бразильца

Англия — 09:54 100
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Тело из затонувшего самолета Салы достали из воды
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Манчестер Сити победил Эвертон и возглавил АПЛ: ужас стандартов для "ирисок", Зинченко не светит шанс в чемпионатеАнглия — 00:47 641
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Динамо – Нью-Инглэнд Революшн: капитан и защита разочаровывают, 3 игрока на плюс, 4 – в минусУкраина — 6 фев 1281
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Динамо – Нью-Инглэнд Революшн: прямая трансляцияУкраина — 6 фев 2080
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Яремчук, Бондаренко, Коломоєць та ще 6 гравців, яких розкрив Володимир ШаранСергій Тищенко — 6 фев 2617
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