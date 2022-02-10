"Перший тайм, на жаль, у нас не вдався, але у другому ми грали добре та забили. У такій ситуації слід намагатися зберегти результат.

"Тоттенхем припустився помилок", – Конте незадоволений діями "шпор" на трансферному ринку

У нас ще багато роботи. Потрібно навчитися краще керувати грою у різних ситуаціях. Гравці віддали сьогодні всі сили, тим прикріше було програти. Коли викладаєшся на повну і програєш – це погано.

Я чудово усвідомлюю, що команда молода, багатьом футболістам потрібно грати, щоб набиратися досвіду, особливо в АПЛ. Я знав, що багато роботи", – цитує Конте BBC.

Після 21 туру англійської першості Тоттенхем розташувався на 7-й сходинці турнірної таблиці.

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