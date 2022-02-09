У середу у 24-му турі чемпіонату Англії відбулось декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Англія, АПЛ, 24-й тур

Норвіч – Крістал Пелес – 1:1

Голи: Пуккі, 1 – Заха, 60

Нереалізований пенальті: Заха, 63 (Крістал Пелас)

Тоттенхем – Саутгемптон – 2:3

Голи: Беднарек, 18 (аг.), Мін, 70 – Броя, 23, Ельюнуссі, 80, Адамс, 82

Астон Вілла – Лідс – 3:3

Голи: Коутінью, 30, Ремзі, 38, 43 – Джеймс, 9, 45+1, Льоренте, 63

Вилучення: Конса, 87 (АВ, друга жовта картка)

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Норвіч засмутив голкіпера Крістал Пелас вже на першій хвилині: Рашіца здійснив божевільний забіг з центра поля лівим флангом, прострілив в район одинадцятиметрової позначки на Іду, а той в дотик віддав на лінію штрафного на Пуккі – Теему з льоту поцілив у лівий кут воріт.

Аби відігратись, "орлам" знадобилось довгих 60 хвилин: Заха отримав діагональ на лівий фланг, обіграв захисника, змістився до лінії штрафного і фантастичним ударом закрутив сферу у дальню дев'ятку. За три хвилини Ааронс завалив суперника у власному штрафному і арбітр призначив пенальті. Заха з позначки створив щось немовірне, пробивши у кількох метрах від стійки. Пуукі наприкінці матчу мав шанс вирвати перемогу для Норвіча, але головою пробив неточно.

В останньому матчі дня Тоттенхем зустрічався з Саутгемптоном. Беднарек в середині тайму намагався врятувати свої ворота після поперечної передачі і зрізав м'яч у сітку. Не пройшло і п'яти хвилин, як "шпори" пропустили: декілька помилок захисників, сфера відскочило до Брої і той вдотик відновив статус-кво.

По перерві Кейн міг виводити господарів вперед, але після навісу Регілона пробив над поперечиною. Зрештою, в середині другого тайму Сон Хин Мін зумів збільшити перевагу лондонців. За десять хвилин до завершення матчу Ворд-Праус двома фірмовими навісами знайшов голови спочатку Ельюнуссі, а згодом Адамса і становище Тоттенхема стало критичним. Бергвейн у доданий час, здавалось, врятував "шпор", але VAR взяття воріт скасував.

Лідс у матчі з Астон Віллою вийшов вперед вже на 9 хвилині – постарався Джеймс. Мінгс в середині тайму міг зрівнювати, але пробив головою повз стійку. Згодом Джеймс втратив нагоду забити вдруге, струсонувши поперечину, а за мить Коутінью вирівняв становище команд.

Незадовго до перерви Філіппе асистував Ремзі – 2:1, а за хвилину до свистка вищезгаданий дует оформив дубль – Коутінью по асистах, а Ремзі по голах. Однак Лідс не заспокоївся і Джеймс головою встиг забити "гол у роздягальню". В середині другої сорокап'ятихвилинки Льоренте виявився першим на добиванні і рахунок знову став рівним. За три хвилини до завершення тайму господарі залишились у меншості – Езрі отримав другу жовту картку, однак це ніяк не допомогло Лідсу.

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