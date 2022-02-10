"Первый тайм, к сожалению, у нас не удался, но во втором мы играли хорошо и забили. В такой ситуации нужно пытаться сохранить результат.

"Тоттенхэм допустил ошибки", – Конте недоволен действиями "шпор" на трансферном рынке

У нас много работы. Нужно научиться лучше управлять игрой в разных ситуациях. Игроки отдали сегодня все силы, тем досаднее было проиграть. Когда выкладываешься по полной и проигрываешь – это плохо.

Я прекрасно отдаю себе отчет, что команда молодая, многим футболистам нужно играть, чтобы набираться опыта, особенно в АПЛ. Я знал, что много работы", – сказал Конте BBC.

После 21 тура английского первенства Тоттенхэм расположился на 7-й строчке турнирной таблицы.

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