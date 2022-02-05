"Було дивно відпускати в оренду чотирьох футболістів та продавати одного гравця у зимове трансферне вікно. Щось пішло не так. Це означає, що у минулому ми припустилися помилок.

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Потрібно проаналізувати це, щоби зрозуміти причину. Зазвичай команди купують футболістів, щоби підсилитися. Але якщо ви відпускаєте в оренду гравців, яких купили останні два-три роки, можливо, ви зробили щось не так у минулому", — цитує Конте Goal.

Після 20-ти турів АПЛ Тоттенхем розташувався на 7-й сходинці.

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