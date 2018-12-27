"Я знав, що не маю шансів виграти "Золотий м'яч": Мессі – про запрошення Роналду, повернення Неймара, VAR та Гвардіолу

Нападник Барселони Ліонель Мессі підбив підсумки 2018 року в ексклюзивному інтерв'ю виданню Marca.

"Золотий бутс" – це премія для усієї команди. Я б не зумів забити стільки голів самотужки. Те ж саме стосується нагороди Самора, яка вручається найкращому голкіперу Ла Ліги. За індивідуальними трофеями завжди стоїть команда.

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Ліга чемпіонів є особливим турніром для кожного футболіста. Нас переповнює бажання виграти його ще раз. Я вже говорив перед стартом сезону, що було б чудово повернути цей красивий кубок на Камп Ноу.

Мене здивувало, що тер Штеген не був основним голкіпером Німеччини на ЧС-2018. Їх основний воротар тривалий час був травмований, але, повернувшись, одразу ж зайняв місце у рамці. У будь-якому разі – вирішує тренер, можливо, у нього були свої мотиви.

Я дуже хотів би знову попрацювати з Гвардіолою. Він – один з найкращих тренерів світу. Однак я розумію, що така можливість може більше не трапитись. Це занадто складно.

Де Лігт та Де Йонг пройшли школу, яка дуже схожа до нашої Ла Масії. Там працюють в ідентичній манері: робота з м'ячем, контроль, короткий пас. Вони – молоді футболісти, але вже встигли пограти під великим тиском.

Я регулярно залишаюсь після тренувань, щоб відпрацьовувати штрафні удари. Те ж саме стосується дальніх пострілів. Кожен виконує стандарти на власну манеру, але у підсумку все вирішує практика та важка робота.

Пробивати пенальті складніше, ніж виконувати штрафні. На одинадцятиметровій позначці відчувається значно більший тиск, адже ви зобов'язані забивати. Натомість голкіпер може бути спокійнішим, якщо пропустить гол, на його плечах не лежить велика відповідальність, це ж пенальті. Зі штрафними – все навпаки. Ви можете влучити у ворота, або промахнутись, відстань набагато більша, перед вами стінка... Якщо не забив – нічого страшного, граємо далі.

Барселона пропускає більше голів, бо повернулась до схеми 4-3-3. Минулого сезону ми грали у дві лінії по чотири гравці та розташовувались на полі дуже щільно. Тому суперникам було складніше знайти вільний простір у нашій обороні. Зараз ми більше контролюємо м'яч, демонструємо красивіший футбол, але виглядаємо більш роззброєно під час контратак суперників. Однак нам зручніше грати та захищатись з м'ячем, а також високо пресингувати, це те, що ми робили завжди.

Важливо знову почати робити ставку на вихованців Ла Масії. Ці хлопчиська повинні зрозуміти, що вони мають шанс тріумфувати у Барселоні. Ми володіємо чудовою кантерою, тож я не здивуюсь, якщо у майбутньому стартовий склад формуватимуть 11 доморощених футболістів. На все потрібен свій час. Проблема, в тому, що інші клуби пропонують молодим хлопцям не лише великі гроші, але можливість грати прямо зараз.

Ми дуже сумуємо за Іньєстою, як на футбольному полі, так і поза ним. Ми з Андресом провели пліч-о-пліч багато років, вигравши чимало трофеїв. Звісно, що мені його сильно бракує.

Перемагати у Ла Лізі стало значно важче. Ми втратили багато очок на власному полі, чого раніше з нами майже не траплялось. Чемпіонат вирівнявся, тепер будь-яка команда з нижньої частини може відібрати очки у лідера.

Я знав, що майже не маю шансів виграти "Золотий м'яч" цього року. Почувши імена гравців, які претендують на премію, стало зрозуміло, що я не буду серед фаворитів. У мене не було жодних очікувань, тому я б не здивувався, якби посів третє, четверте чи п'яте місце. Якщо бути чесним, то я не надаю великого значення цим нагородам.

Дембеле – справжній феномен на футбольному полі. Він має унікальні задатки. Лише від нього залежить, чого він досягне у житті. Усман може стати одним з найкращих гравців світу. Дембеле ще зовсім молодий та продовжує адаптовуватись. Йому піде на користь, якщо про нього писатимуть трохи менше. Потрібно залишити його в спокої. Він зрозумів усі свої помилки, це знову той самий футболіст, який вражає своєю грою та якого усі люблять. Усман – дуже хороший хлопець. Ми допоможемо йому зосередитись лише на футболі. Можу сказати, що я спокійний за нього.

Реал – великий клуб, але Роналду бракувало б будь-якій команді світу. Кожного року він забивав величезну кількість голів. Тож мене зовсім не дивує, що Мадрид зараз сумує за Кріштіану. Ми пережили разом дуже красиву епоху, виступаючи в одній лізі та намагаючись приносити перемоги своїм клубам. Між нами була здорова конкуренція, від якої вигравали глядачі. Ми кожного дня хотіли перевершувати самих себе.

Ювентус є одним з фаворитів на перемогу в Лізі чемпіонів. Вони стали ще сильнішими після приходу Роналду. Сіті демонструє красивий футбол, маючи у своєму складі чимало виконавців топ-класу. Баварія знову піднімається, а ПСЖ не потребує особливого представлення. Тому мені складно назвати головного фаворита Ліги чемпіонів. Їх багато, саме тому цей турнір такий прекрасний.

Я був би радий, якби Неймар повернувся у Барселону, але йому буде складно це зробити. Він дуже багато означає для нас як гравець та людина, яку люблять у роздягальні. Ми досі зберігаємо дружні стосунки, адже пережили разом багато хороших моментів. Однак я не думаю, що ПСЖ дозволить комусь забрати Неймара.

Чув, що Кріштіану запрошує мене у Серію А, але мені не потрібні жодні зміни. Я перебуваю у найкращому клубі світу та вважаю недоцільним перебиратись в іншу лігу дял пошуку нових викликів. Барселона стала моєю домівкою.

VAR – дуже хороше рішенням як для Ла Ліги, так і для футболу загалом. Хоча, зізнаюсь, раніше я трохи скептично ставився до цих нововведень. Однак гравці та фанати дуже швидко адаптувались до технологій. Все працює просто чудово.

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