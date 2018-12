Як футбольний світ святкував Різдво: "батл" Мессі та Роналду, фейли партнерів Ярмоленка, розкішний сюрприз від Баварії

Провідні футбольні клуби та гравці креативно відзначають католицьке Різдво. Вони знімають ролики та викладають у соцмережах фото, на які неможливо дивитись без усмішки.

Зірка Барселони Ліонель Мессі святкував у рідному Росаріо разом зі своєю дружиною Антонеллою та трьома синами – Тьяго, Матео і Чіро. Малюки отримали у подарунок лялькового Санту, який за розмірами, можливо, перевершує навіть їхнього батька.

Гравці Динамо вміють відпочивати: від України до Мальдівів – райські фото, сексапільні красуні та відвертість

Схожим фото зі своїм великим сімейством поділився головний конкурент Мессі за футбольний трон Кріштіану Роналду. Хто переміг цього разу, вирішувати вам...

Плеймейкер Манчестер Сіті Кевін де Брюйне став героєм веселого різдвяного ролика, де він весело танцює у компанії двох хлопчиків.

Гравці Алавеса Рубен Дуарте та Антоніо Сівера позмагались у прикрашанні новорічної ялинки.

Голкіпер Парі Сен-Жермен Джіджі Буффон перевтілився у Санта-Клауса. Тішити дітей подарунками легендарному італійцеві допомагали Тьягу Сілва та Анхель Ді Марія.

Партнери Андрія Ярмоленка по Вест Хему Лукаш Фабіанскі та Конор Ковентрі демонстрували свої навички з пакування подарунків... використавши майже тонну скотчу.

А ось хавбек Баварії Хамес Родрігес потішив у клініці дітлахів, які страждають від раку. Просто респект!

Екс-лідер Ювентуса та збірної Італії Андреа Пірло, начепивши оленячі роги, скуштував хорошого вина та поласував м'ясом власного приготування.

Футболісти Інтера вітали з Різдвом у святкових аксесуарах. Наінгголан, який був відсторонений від команди через порушення дисципліни, також взяв участь у зйомках.

Марк Кукурелла та Жорді Кала, які захищають кольори Ейбара, готували традиційну каталонську страву. Вийшло доволі весело.

Хетафе заспівав разом іспанською поп-виконавицею Дамою Абад.

Гравці Арсенала демонстрували свою техніку під звуки різдвяних дзвіночків, які були прив'язані до їхніх ніг.

