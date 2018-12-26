toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ІНТЕР - НАПОЛІ

Як футбольний світ святкував Різдво: "батл" Мессі та Роналду, фейли партнерів Ярмоленка, розкішний сюрприз від Баварії

11:40 559 Читать на русском
Як футбольний світ святкував Різдво: "батл" Мессі та Роналду, фейли партнерів Ярмоленка, розкішний сюрприз від Баварії
Де Брюйне, Борха Валеро та Буффон святкують на всі сто

Провідні футбольні клуби та гравці креативно відзначають католицьке Різдво. Вони знімають ролики та викладають у соцмережах фото, на які неможливо дивитись без усмішки.

Зірка Барселони Ліонель Мессі святкував у рідному Росаріо разом зі своєю дружиною Антонеллою та трьома синами – Тьяго, Матео і Чіро. Малюки отримали у подарунок лялькового Санту, який за розмірами, можливо, перевершує навіть їхнього батька.

Гравці Динамо вміють відпочивати: від України до Мальдівів – райські фото, сексапільні красуні та відвертість

FELIZ FELIZ FELIZ NAVIDAD️

Допис, поширений AntoRoccuzzo88 (@antoroccuzzo88)

Схожим фото зі своїм великим сімейством поділився головний конкурент Мессі за футбольний трон Кріштіану Роналду. Хто переміг цього разу, вирішувати вам...

Feliz Natal! Merry Christmas!️

Допис, поширений Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Плеймейкер Манчестер Сіті Кевін де Брюйне став героєм веселого різдвяного ролика, де він весело танцює у компанії двох хлопчиків.

Гравці Алавеса Рубен Дуарте та Антоніо Сівера позмагались у прикрашанні новорічної ялинки.

Голкіпер Парі Сен-Жермен Джіджі Буффон перевтілився у Санта-Клауса. Тішити дітей подарунками легендарному італійцеві допомагали Тьягу Сілва та Анхель Ді Марія.

Партнери Андрія Ярмоленка по Вест Хему Лукаш Фабіанскі та Конор Ковентрі демонстрували свої навички з пакування подарунків... використавши майже тонну скотчу.

А ось хавбек Баварії Хамес Родрігес потішив у клініці дітлахів, які страждають від раку. Просто респект!

Екс-лідер Ювентуса та збірної Італії Андреа Пірло, начепивши оленячі роги, скуштував хорошого вина та поласував м'ясом власного приготування.

Pronti per lo spiedo bresciano

Допис, поширений Andrea Pirlo Official (@andreapirlo21)

Футболісти Інтера вітали з Різдвом у святкових аксесуарах. Наінгголан, який був відсторонений від команди через порушення дисципліни, також взяв участь у зйомках.

Марк Кукурелла та Жорді Кала, які захищають кольори Ейбара, готували традиційну каталонську страву. Вийшло доволі весело.

Хетафе заспівав разом іспанською поп-виконавицею Дамою Абад.

Гравці Арсенала демонстрували свою техніку під звуки різдвяних дзвіночків, які були прив'язані до їхніх ніг.

Куадрадо, Манджукіч, Барцальї та П'яніч пройшли декілька рівнів "СуперМаріо". Героями гри стали самі футболісти.

Лєвандовскі та Ко зробили сюрприз дитячому хору, заспівавши разом з юними виконавцями традиційні різдвяні мотиви.

Твіттеріада. Еротичні тату коханої скандального екс-"динамівця", несподіваний факт про Циганкова, Міля хоче "отметить"

Теги
Головне Статті Світ Кевін де Брюйне Кевін де Брюйне Баварія Баварія Арсенал Арсенал Вест Хем Вест Хем Ювентус Ювентус Ліонель Мессі Ліонель Мессі Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Хамес Родрігес Хамес Родрігес
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
24
хв
Фрозіноне
13:30
Мілан
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук