Екс-зірка Шахтаря як розмінна монета гранда та ще 8 сенсаційних переходів, які можуть підірвати трансферний ринок взимку

"Футбол 24" розповідає про найбільш резонансні трансфери, які можуть відбутись у зимове трансферне вікно.

Лукас Ернандес

Чинний чемпіон світу лише минулого літа продовжив контракт з Атлетіко до 2024 року, однак пропозиція Баварії змусила француза серйозно переглянути плани щодо свого майбутнього. Мюнхенці готові платити Лукасу 8,5 млн євро у рік, що майже вдвічі перевищує його оклад на Ванда Метрополітано. 22-річний захисник прагне покинути Мадрид вже в січні, нехтуючи проханнями своїх одноклубників залишитись хоча б до кінця сезону. Якщо Ернандес таки спакує валізи та вирушить у Німеччину, то Атлетіко отримає від "ротен" 85 млн євро – абсолютний рекорд в історії найтитулованішого клубу Бундесліги.

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Брахім Діас

19-річний хавбек Манчестер Сіті сподівається втекти від Хосепа Гвардіоли через брак ігрової практики. Вихованець Малаги, який прямо зараз вважається одним з найперспективніших гравців Європи, марить Реалом. Наступного літа Діас міг би перебратись на Сантьяго Бернабеу як вільний агент, однак "бланкос" мають намір підписати іспанця вже цієї зими. Сума компенсації у 10-15 млн євро, схоже, повністю задовольнить чемпіонів Англії.

Обмін Ігуаїн-Мората

Челсі та Мілан активно працюють над угодою, яка може стати справжнім хітом зимового трансферного вікна. Потенційний обмін зіркових форвардів начебто влаштовує усі сторони: Ігуаїн хоче покинути Мілан, щоб возз'єднатись зі своїм колишнім тренером Мауріціо Саррі, а Мората не проти повернутись на Апенніни, де колись феєрив у складі Ювентуса. Наразі лише невідомо, чи доведеться одному з клубів заглядати у власний гаманець. Принаймні авторитетний портал Transfermarkt оцінює обох гравців однаковою сумою – 50 млн євро.

Адріен Рабйо

Один з провідних гравців ПСЖ у центрі поля відмовився продовжувати контракт, який завершується в червні 2019-го. Оскільки французький клуб ризикує втратити Рабйо цілком безкоштовно, на Парк де Пренс вже розглядають варіант з січневим трансфером. 23-річним хавбеком активно цікавляться Барселона, Манчестер Сіті та Ювентус з каталонцями на поул-позишн. Поки ж вирішується доля Адріена, розлючені на футболіста боси ПСЖ вирішили відправити його у глухий запас.

Дуглас Коста

Після відходу Жозе Моурінью в Манчестер Юнайтед може розпочатись масштабна перебудова складу. Першу позицію у шорт-листі "червоних дияволів" начебто посідає вінгер Ювентуса Дуглас Коста, за якого клуб з Олд Траффорд готовий викласти 60 млн євро. Попри небажання гравця перебиратись на Туманний Альбіон, "Стара Синьйора" готова прийняти пропозицію манкуніанців. Туринцям необхідні кошти, щоб реалізувати трансфер своєї мрії...

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Іско

Вічно перспективний плеймейкер, який досі повністю не розкрив власний потенціал, провалює першу частину сезону. Іско дуже рідко грав при Лопетегі, а після того, як Реал очолив Соларі, 26-річний футболіст з'являється на полі лише по великих святах. Оточення гравця вже розпускає чутки про можливий трансфер. Натомість президент Реала Флорентіно Перес нагадує потенційним покупцям, що клаусула вихованця Малаги становить 750 млн євро.

Однак це зовсім не означає, що Мадрид категорично відмовляється сідати за стіл перемовин. "З усіма завжди можна домовитись", – зазначає джерело всередині клубу. Очевидь, домовлятися з Пересом доведеться босам Ювентуса, який є головним претендентом на гравця.

Сеск Фабрегас

Чемпіон Європи та світу перебуває на другорядних ролях при Мауріціо Саррі, який без зайвих сентиментів готовий попрощатись з іспанським ветераном. Найбільшу зацікавленість у трансфері 31-річного гравця проявляє Монако. Наставник "монегасків" Тьєррі Анрі вважає, що досвід Сеска може допомогти команді зберегти прописку у Лізі 1. Крім цього, Фабрегас вже традиційно перебуває на радарі скаутів Мілана. Контракт вихованця Барси з "пенсіонерами" завершується наступного літа, тож Челсі зробить усе можливе, щоб футболіст не пішов вільним агентом.

Месут Озіл

Німецький півзахисник, який стабільно виходив на поле при Венгері, виявився зайвим у тактичних побудовах Унаї Емері. За інформацією британських ЗМІ, Озіл не збирається миритись із роллю резервіста та начебто вже доручив власному агенту підшукати йому новий клуб. Наразі готовність прихистити 30-річного німця турецького походження висловив Інтер, однак "нерадзурі" ще доведеться вмовити плеймейкера піти на суттєве зниження зарплати (20 млн євро за сезон).

Алешандре Пато

Якщо Мілан не зможе домовитись з Челсі щодо обміну Ігуаїн-Мората, то пріоретитом "россонері" стане нападник Тяньцзинь Цюаньцзянь Алешандре Пато. Італійський гранд готовий виплатити китайцям суму відступних за свого екс-форварда – 25 млн євро. 29-річний бразилець, який у Піднебесній повернув свою найкращу форму (19 голів у 33-х матчах) начебто висловив бажання повернутись у Європі, де раніше не зумів повністю відкритись через регулярні травми.

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