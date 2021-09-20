Досвідчений нападник не зміг допомогти своїй команді уникнути поразки від полтавців, але вже звично був у центрі уваги.

Ворскла – Минай – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Упродовж матчу Селезньов активно сварився з арбітрами, після гри скаржився Юрію Максимову, але найефектніше проявив себе після свистка на перерву. Дорогою у підтрибунне приміщення форвард показав комусь на трибунах середній палець. Скріни – Sport.ua.

Нагадаємо, Селезньов прагне побити бомбардирський рекорд УПЛ за всю історію. Для цього йому потрібно забити ще 8 голів. У нинішньому сезоні 36-річний нападник 7 разів з'являвся на полі у матчах Минаю, але результативними діями не відзначався.

Ворскла впевнено розібралась з Минаєм та наблизилась до зони єврокубків