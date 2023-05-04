"Ему пришлось нелегко. В его первом матче я подумал: "О, в нем что-то есть", и у него что-то получилось.

Фаната, светившего Мудрику лазером в лицо, арестовали – Арсенал официально отреагировал на инцидент

Но АПЛ – это самая тяжелая лига, и исходя из того, откуда он пришел, это сложная адаптация.

Ему нужны матчи, и я немного удивлен, что он не играет немного больше. Сейчас самое время дать ему возможность сыграть, чтобы он стал сильнее в следующем году. У парня есть талант. Вопрос в том, смогут ли его раскрыть", – сказал Хассельбайнк в эфире Sky Sports.

Напомним, в матче 34-го тура АПЛ против Арсенала (3:1) Мудрик вышел на поле на 71-й минуте, заменив Энцо Фернандеса. Всего в текущем сезоне Михаил отыграл за Челси в 14 матчах, в которых отдал 2 ассиста.

Мудрик повторил судьбу Роналду – украинец приятно удивил в царстве мрака, а у топового Зинченка серьезная проблема