"Сам факт визнання – великий комплімент. Перемога дуже приємна. Однак щодо того, хто заслуговує на "Золотий м’яч", а хто ні – точиться багато дискусій.

Син Мессі не знав, що тато виграв сьомий "Золотий м'яч": кумедне відео стає вірусним

Це – не найголовніше у футболі. Важливіше – визнання вболівальників. Лєвандовскі забив багато голів. Але я завжди був великим фанатом Мессі", – цитує Роббена Sport1.de.

Нагадаємо, 29 листопада Мессі отримав свій сьомий "Золотий м'яч". Лєвандовскі обмежився втішним призом найкращого форварда 2021 року.

До слова, Робен виступав разом з Лєвандовскі у Баварії протягом п'яти років – з 2014-го по 2019-й.

"Золотий м'яч 2021": Мессі на 7 вершині, історичне падіння Роналду, призи для Лєвандовскі, Барселони і Челсі