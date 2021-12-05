"Я завжди був великим фанатом Мессі": Роббен "зрадив" екс-партнера по Баварії у виборі "Золотого м'яча-2021"
Нідерландський екс-півзахисник Ар'єн Роббен вважає нинішнього володаря титулу найкращого гравця світу повністю достойним цієї нагороди.
"Сам факт визнання – великий комплімент. Перемога дуже приємна. Однак щодо того, хто заслуговує на "Золотий м’яч", а хто ні – точиться багато дискусій.
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Це – не найголовніше у футболі. Важливіше – визнання вболівальників. Лєвандовскі забив багато голів. Але я завжди був великим фанатом Мессі", – цитує Роббена Sport1.de.
Нагадаємо, 29 листопада Мессі отримав свій сьомий "Золотий м'яч". Лєвандовскі обмежився втішним призом найкращого форварда 2021 року.
До слова, Робен виступав разом з Лєвандовскі у Баварії протягом п'яти років – з 2014-го по 2019-й.
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