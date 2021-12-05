Тьяго Мессі, найстарший син нападник ПСЖ та збірної Аргентини, потроху стає зіркою інтернету через розмову з батьком про "Золоті м'ячі".

9-річного хлопця спантеличила кількість найпрестижніших індивідуальних нагород, що були на столі. Відтак, між Тьяго і Ліонелем зав'язалась кумедна розмова.

Тьяго: Чому тут 7 "Золотих м'ячів"? Хіба у тебе їх не було 6?

Ліонель: Тепер у мене їх 7.

Т: Ти що виграв ще один сьогодні? Вдома було лише 6 "Золотих м'ячів"?! Коли ти виграв?

Л: Сьогодні.

Т: Сьогодні?!

Л: Так.

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Т: Чому?

Л: Я не знаю (усміхається).

Т: Якщо ти виграв сьогодні, то в тебе тепер їх 8?

Л: Ні. Дивись, їх тут лише 7.

Messi's Son Thiago is confused whether his dad has 6 or 7 or 8 Ballon D'ors pic.twitter.com/7rQN6ufDdO — ɪᴢɪ (@Messizi10) December 5, 2021

Нагадаємо, 29 листопада форвард ПСЖ та збірної Аргентини отримав свій 7 "ЗМ". У Кріштіану Роналду, найближчого переслідувача, їх лише 5.

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