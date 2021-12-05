Син Мессі не знав, що тато виграв сьомий "Золотий м'яч": кумедне відео стає вірусним
Тьяго Мессі, найстарший син нападник ПСЖ та збірної Аргентини, потроху стає зіркою інтернету через розмову з батьком про "Золоті м'ячі".
9-річного хлопця спантеличила кількість найпрестижніших індивідуальних нагород, що були на столі. Відтак, між Тьяго і Ліонелем зав'язалась кумедна розмова.
Тьяго: Чому тут 7 "Золотих м'ячів"? Хіба у тебе їх не було 6?
Ліонель: Тепер у мене їх 7.
Т: Ти що виграв ще один сьогодні? Вдома було лише 6 "Золотих м'ячів"?! Коли ти виграв?
Л: Сьогодні.
Т: Сьогодні?!
Л: Так.
Т: Чому?
Л: Я не знаю (усміхається).
Т: Якщо ти виграв сьогодні, то в тебе тепер їх 8?
Л: Ні. Дивись, їх тут лише 7.
Нагадаємо, 29 листопада форвард ПСЖ та збірної Аргентини отримав свій 7 "ЗМ". У Кріштіану Роналду, найближчого переслідувача, їх лише 5.
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