"Сам факт признания – большой комплимент. Победа очень приятна. Однако насчет того, кто заслуживает "Золотого мяча", а кто нет – идет много дискуссий.

Сын Месси не знал, что папа выиграл седьмой "Золотой мяч": забавное видео становится вирусным

Это – не самое главное в футболе. Важнее – признание болельщиков. Левандовски забил много голов. Но я всегда был большим фанатом Месси", – цитирует Роббена Sport1.de.

Напомним, 29 ноября Месси получил свой седьмой "Золотой мяч". Левандовски ограничился утешительным призом лучшего форварда 2021 года.

К слову, Робен выступал вместе с Левандовски в Баварии в течение пяти лет – с 2014 по 2019 год.

"Золотой мяч 2021": Месси на 7 вершине, историческое падение Роналду, призы для Левандовски, Барселоны и Челси