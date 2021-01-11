Форвард Манчестер Сіті Серхіо Агуеро зізнався, що шкодує про покупку Lamborghini Aventador за 400 тисяч євро.

"Я не розумію, якого дідька я купив цей Lamborghini. Я проїхав цією машиною близько 1200 кілометрів за шість років. Я майже не користувався нею.

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Я два роки ламав голову, навіщо я взагалі її купив. Зараз вона просто мерзне і обростає павутиною", – цитує Агуеро Marca з посиланням на Santo Sabado.

До слова, зарплата аргентинського форварда складає близько 13 мільйонів євро в рік. У поточному сезоні Агуеро провів у футболці Манчестер Сіті 9 поєдинків, в яких забив лише двічі.

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Фото Lamborghini Aventador Серхіо Агуеро: