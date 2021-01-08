Нападник Манчестер Сіті Серхіо Агуеро майже не має шансів залишитися в команді.

Аргентинець так і не отримав пропозицій від клубу щодо продовження контракту. Чинна угода завершується через 5 місяців, тому 32-річний нападник готовий вислухати інші клуби.

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Серед зацікавлених – низка європейських грандів, але фаворитом слід вважати ПСЖ. Маурісіо Почеттіно особисто зацікавлений у підписанні Агуеро влітку, заявив футбольний агент Бруно Сатін в ефірі Canal+. Фахівець переконаний, що Серхіо сформує чудове атакувальне тріо з Неймаром та Мбаппе.

Додамо, що влітку буде 10 років, як Агуеро став гравцем Манчестер Сіті. За цей час аргентинець зіграв за "містян" 379 матчів, у яких забив 256 голів та віддав 73 результативні передачі.

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