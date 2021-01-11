Форвард Манчестер Сити Серхио Агуэро признался, что жалеет о покупке Lamborghini Aventador за 400 тысяч евро.

"Я не понимаю, какого черта я купил этот Lamborghini. Я проехал на этой машине около 1200 километров за шесть лет. Я почти не пользовался ею.

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Я два года ломал голову, зачем я вообще ее купил. Сейчас она просто мерзнет и обрастает паутиной", – цитирует Агуэро Marca со ссылкой на Santo Sabado.

К слову, зарплата аргентинского форварда составляет около 13 млн евро в год. В текущем сезоне Агуэро провел в футболке Манчестер Сити 9 поединков, в которых забил лишь дважды.

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Фото Lamborghini Aventador Серхио Агуеро: