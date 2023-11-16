"Шановний пане Надеїн! Враховуючи вашу дивну позицію та перехід на особистості, вважаємо правильним донести до вас наступну інформацію:

Верес оголосив двох агентів персонами нон грата – вони зірвали трансфер гравця, яким цікавились Динамо і Шахтар

– Футболісти не є заручниками чи рабами футбольних клубів. Кріпосне право скасували більше 160-ти років тому, буремні 90-ті вже позаду, тому реальне право вибору є у кожного громадянина нашої країни, у тому числі у професійних футболістів;



– Жоден нормальний агент не буде діяти проти інтересів розвитку своїх клієнтів для якоїсь миттєвої вигоди футбольного клубу. Для нас перспективи та умови контракту гравця набагато важливіші за ваші бажання щось покласти до власної кишені в обхід цивілізованих процедур;



– Жоден клуб не має права примушувати футболіста приймати умови, які його не влаштовують;



– Наша компанія принципово відмовляється брати участь у сумнівних схемах та приймати дивні фінансові умови трансферних угод;



– Головним принципом роботи нашої компанії є турбота про розвиток наших клієнтів та захист їхніх прав. Якщо інтереси гравця та клубу розходяться, то цивілізовані люди розв'язують ці питання шляхом переговорів та компромісів, а не шляхом публічної істерики;



– У разі продовження публічної атаки на нашу компанію, або продовження будь-якого порушення прав та свобод Дмитра Годі – усі деталі та подробиці цієї справи стануть відомими усій футбольній громаді України. І якщо ви є розумною людиною, то маєте усвідомлювати, що в першу чергу заплямоване буде саме ваше ім'я та репутація. Водночас нам приховувати нічого – ми діяли в рамках закону та захищали інтереси свого гравця.



Також, FAMK Group хоче порадити усім футболістам, особливо молодим гравцям українських клубів, обирати співпрацю з агентами та компаніями, які поважають права і свободи своїх клієнтів, не беруть участі у сумнівних угодах та дбають про розвиток футболістів.



З усією повагою до місцевих вболівальників та рівненської футбольної громади", – написала прес-служба агентства у своїх соцмережах.

Нагадаємо, раніше Верес відмовився від будь-якої співпраці з агентами Максимом Карагодіним та Микитою Швецем, які є представниками FAMK Group. За чутками, причиною став зірваний трансфер Дмитра Годі у львівські Карпати.

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